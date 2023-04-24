رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان وولي العهد على إجلاء رعايا بلاده

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون- يونغ، أن رئيس كوريا الجنوبية وجه الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الجهود المضنية لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من السودان إلى المملكة.

فيديو | سفير كوريا الجنوبية: رئيس كوريا الجنوبية يشكر الملك سلمان و ولي العهد على استقبالهم الرعايا الكوريين القادمين من السودان إلى المملكة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/AyCOrCSdkq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

المملكة بلد الإنسانية

وقال سفير كوريا الجنوبية في “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، إن الرئيس يون سوك يول وجه الشكر للقيادة والشعب السعودي الشقيق على جهودهم ومساعدتهم للرعايا الكوريين بالسودان، لافتًا إلى أن المملكة بلد يدعم الإنسانية ولا يستطيع التعبير عن مشاعره بسبب هذه المجهودات ونقل الرعايا الكوريين من السودان إلى السعودية.

وكانت طائرة كورية وصلت إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، وتحمل على متنها سفير كوريا الجنوبية لدى السودان، وعدد من الرعايا.

فيديو | لقطات مباشرة لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من السودان إلى المملكة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/nRKyFkupML — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

وحسب قناة “الإخبارية”، كان على متن الطائرة 29 راكبًا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين، حيث تم نقلهم من بور سودان إلى قاعة الملك عبدالله في مدينة جدة.

استقبال الرعايا الكوريين

وأظهرت لقطات، استقبال الرعايا الكوريين الذي تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة بكل ترحاب، مقدمين لهم الورود والشوكولاتة.

فيديو | بحرارة ترحيب وبالورود.. استقبال الرعايا الكوريين الذي تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/cEzZlqgl02 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

يأتي ذلك في إطار تعاون المملكة ومساعدتها في إجلاء رعايا الدول الأخرى إلى بلادهم من السودان.