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خلال حفل عشاء أقيم بالبيت الأبيض

رئيس كوريا الجنوبية يغني لـ بايدن

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
رئيس كوريا الجنوبية يغني لـ بايدن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة غناء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حفل عشاء أقيم في البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء.

أغنية أمريكان باي

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حيث يظهر بايدن وهو يدعو يون للانضمام له وغناء مقطوعة من أغنية “أمريكان باي” المفضلة لدى رئيس كوريا الجنوبية، بعدما أنهى الفنانون عروضهم.

هذا والتقط يون الميكروفون وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية وفي تناغم بينما وقف بايدن والحضور يشاهدونه.

وتوجه بايدن لرئيس كوريا الجنوبية بالقول: “لم يكن لدي أدنى فكرة” أنه يمكنه الغناء، ثم قدم له جيتارا موقعا من دون ماكلين الذي كتب الأغنية.

 

 

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