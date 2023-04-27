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خلال وجوده بالبيت الأبيض

رئيس كوريا الجنوبية يغني وبايدن يشجع

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
رئيس كوريا الجنوبية يغني وبايدن يشجع
المواطن - فريق التحرير

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى الغناء وذلك خلال حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض للاحتفال بمرور 70 عامًا على تحالف البلدين، بحثا خلاله مجموعة من القضايا المشتركة.

أغنية American Pie

وقال بايدن ليون، “نحن نعلم أن أغنية American Pie واحدة من أغانيك المفضلة”، ليرد زعيم كوريا الجنوبية “نعم هذا صحيح”، مبيناً أنه يحب هذه الأغنية التي صدرت في عام 1971 منذ أن كان في المدرسة.

ليرد الرئيس الأميركي قائلاً: “نريد أن نسمعك تغنيها”.

وفي فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، صعد يون سوك-يول إلى المسرح في نهاية الأمسية للاستماع إلى المغنيين وهم يؤدون الأغنية الكلاسيكية ليأخذ الميكروفون بنفسه وقام بأداء أغنية المغني دون ماكلين American Pie.

ووسط ضحكات وتصفيق الحاضرين أطلق الرئيس الكوري الجنوبي العنان لصوته ليصدح بالأغنية الشهيرة، وسط تشجيع من زعيم البيت الأبيض.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها يون في الأماكن العامة، فخلال الحملة الانتخابية في عام 2021، ظهر في البرنامج التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير All the Butlers، وأذهل مضيفيه من المشاهير بغناء أغنية K-pop Ballad لـ No One Else.

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