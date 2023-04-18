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تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة

رئيس لجنة التفاوض: تنصل الحوثيين من الاعتراف ببعض الأسرى إجراء غير أخلاقي

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
رئيس لجنة التفاوض: تنصل الحوثيين من الاعتراف ببعض الأسرى إجراء غير أخلاقي
المواطن - واس

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صرح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى (104) تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني.
وأضاف أن تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين امتداد لتنكر الحوثيين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقه، وامتداد لسلوك الحوثيين لمبادرات سابقة، وأن ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية، وأن عدم الاعتراف ببعض الأسرى يأتي في سياق موقف الحوثيين الحالي من تغير التحالفات والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي.

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