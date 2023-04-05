رئيس مجلس الأمة الكويتي: أناشد الأمير لوقف عبث رئيس الحكومة

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ناشد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد التدخل لوقف ما أسماه العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف الأحمد الصباح، على حد تعبيره.
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، بحسب جريدة الراي الكويتية، إن الوضع السيء الذي تعيشه البلد والفوضى العارمة والشلل التام لا يخفى على أحد، ويذكرنا بأنه لا رغبة لنا في استمرار المجلس”.
وتابع الغانم، في مؤتمره المشترك مع عدد من أعضاء مكتب المجلس اليوم الأربعاء، “للأسف بعد استنفاد كافة السبل فلا بد لنا من كلمة للأمة، سمو رئيس الوزراء أنت اختيار صاحب السمو، ونحن اختيار الشعب وفق انتخابات نزيهة، وحكم الدستورية ملزم للكافة وما ينظم العلاقة هو الدستور”، على حد قوله.
وصرح الغانم بأنه طلب مقابلة أمير البلاد، وتابع: “لم أتمكن وسمعت أن هذا تم بتدخل رئيس الحكومة، فكنت أريد أن أبين لسمو الأمير حقيقة ما يجري، فالسكين وصلت إلى العظم”.
وأفاد رئيس مجلس الأمة الكويتي: “إبراء للذمة ولقسمي، أناشد الأمير وولي العهد بالتدخل الفوري والمباشر لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء”، على حد قوله.
يذكر أنه فشل مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بإعادته، وإلغاء الانتخابات التي عقدت في سبتمبر الماضي.
وذكر حساب المجلس، عبر تويتر، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب.