تحذير من الفطور دفعة واحدة في رمضان معتمر يقوم بعمل مساج لعمال النظافة في المسجد الحرام رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خدمة الانتداب الإلكتروني السديس: جاهزون بشريًا وميدانيًا وتفويجيًا لخطة العشر الأواخر الشيخ العيسى يوضح الحكمة من نهي النبي عن النذر المالكي يحقق أمنية الطفل محمد بركوب الطائرة ذا أتلانتيك: على الغرب تعلم الدرس في التعامل مع السعودية 10 ملايين ريال تصل منصة إحسان يوميًا في رمضان التعليم: حسم درجة عن كل يوم غياب في أسبوع ما قبل الإجازات أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة العامة، خدمة ” الانتداب الإلكتروني ” لموظفي الرئاسة العامة عبر البوابة الداخلية للرئاسة.
وبين خلال الإطلاق أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطى وإنجازات الرئاسة العامة في مجال التحوُّل الإلكتروني، حتى أصبحت الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية في تحقيق التحول الإلكتروني والحوكمة التقنية، وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله-، لتصل الرئاسة العامة إلى بيئة رقمية متكاملة في جميع خدماتها.
ونوَّه معاليه بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، -حفظهما الله-.
وبين الدكتور السند، أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق مجموعة من الخدمات والبرامج الإلكترونية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة في إطار سعيها لتطوير منظومة عملها الإلكترونية أطلقت مؤخرًا عددًا من البرامج والتطبيقات التقنية الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، مع إتاحة خدماتها للمستفيدين على موقعها الإلكتروني والتطبيق.