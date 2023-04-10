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رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خدمة الانتداب الإلكتروني

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق خدمة الانتداب الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة العامة، خدمة ” الانتداب الإلكتروني ” لموظفي الرئاسة العامة عبر البوابة الداخلية للرئاسة.

إنجازات الرئاسة العامة

وبين خلال الإطلاق أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطى وإنجازات الرئاسة العامة في مجال التحوُّل الإلكتروني، حتى أصبحت الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية في تحقيق التحول الإلكتروني والحوكمة التقنية، وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله-، لتصل الرئاسة العامة إلى بيئة رقمية متكاملة في جميع خدماتها.
ونوَّه معاليه بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، -حفظهما الله-.

الخدمات والبرامج الإلكترونية

وبين الدكتور السند، أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق مجموعة من الخدمات والبرامج الإلكترونية المتخصصة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة في إطار سعيها لتطوير منظومة عملها الإلكترونية أطلقت مؤخرًا عددًا من البرامج والتطبيقات التقنية الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، مع إتاحة خدماتها للمستفيدين على موقعها الإلكتروني والتطبيق.

 

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