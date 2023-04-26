رابح صقر وتهاني السلطان يشعلان أجواء الرياض بباقة من أجمل الأغاني

أحيا الفنان رابح صقر والفنانة تهاني السلطان، مساء أمس الثلاثاء، حفلة غنائية ساهرة، ضمن حفلات فعاليات العيد بالرياض من تنظيم روتانا.

باقة من أجمل الأغاني

وأبدع صقر والسلطان، على مسرح “محمد عبده”، بباقة من أجمل أغانيه، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجماهير.

الجمهور يتفاعل

وقدم رابح صقر باقة متنوعة من الأغاني، منها “أبرك الساعات” و “أنا وحدي” و”أنتي حلوة” و”غربة زمن” و”قلته” و”غرام أطفال” و”أوجه المعنى” و “خلاص” و “قيام”.

بينما قدمت الفنانة المتألقة تهاني السلطان أغنية “احتفل بالجرح”، كما تفاعل الجمهور من أغانيها “مثير”، و”شويخ من أرض مكناس” و “على البال”، وغيرها من الأغاني الطربية للفنانين.