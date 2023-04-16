رازوفيتش يمنح لاعبي الفيحاء راحة 8 أيام

منح المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء راحة من التدريبات الجماعية لعدة أيام.

رازوفيتش يمنح اللاعبين راحة

وأوضح حساب الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رازوفيتش قرر منح اللاعبين إجازة لمدة 8 أيام، على أن يعاود الفريق تدريباته، يوم الأحد 23 أبريل، على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي.

وتأتي الإجازة بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الاتفاق بهدف دون رد سجله يوسف نياكاتي، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بدوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الفيحاء يستعد للخليج

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الخليج، يوم 28 أبريل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.