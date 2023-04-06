راشفورد يخطف الأنظار مع مانشستر يونايتد

واصل النجم ماركوس راشفورد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم، ليحقق أكثر من رقم مميز.

فوز مانشستر يونايتد

ولعب مانشستر يونايتد ضد برينتفورد بالأمس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله راشفورد.

تألق راشفورد

ورفع راشفورد عدد أهدافه إلى 28 هدفًا في جميع البطولات هذا الموسم مع يونايتد، ليكون ثالث أكثر اللاعبين الذي نجحوا في تسجيل أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد منذ اعتزال مدرب الشياطين الحمر السابق، السير أليكس فيرجسون.

وسبق أن سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 28 هدفًا في موسم 2016\ 2017، كما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز عدد الأهداف ذاته في موسم 2020\ 2021، بجانب راشفورد هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

ويُعد راشفورد أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ نهاية كأس العالم 2022 برصيد 11 هدفًا، ولا يتفوق عليه في الدوريات الخميس الكبرى سوى مهاجم نابولي، فيكتور أوسيمين بـ12 هدفًا.

ويتصدر راشفورد قائمة أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عام 2023 بـ9 أهداف، كما عادل حصيلة الأهداف التي سجلها أندي كول مع مانشستر يونايتد برصيد 121 هدفًا.