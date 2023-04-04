رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة

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حلت النجمة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني ضيفين على رامز جلال في الحلقة 12 من برنامج المقالب “رامز نيفر إند” عبر شاشة إم بي سي مصر، اليوم في السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.
وكعادته سخر رامز من ضيفي الحلقة قائلًا: “النهارده هحرم الأم من ضناها وهنتزع منها الأمومة، اللي هيحصل هيعمق الروابط الأسرية، وكل واحد فيهم هيعرف قيمة التاني”.
وتابع رامز بطريقته الساخرة قائلًا: “النهارده العائلة المفككة نهال عنبر وحسام هيبلغوا فرار، سامحني يا حسام انت والحاجة مضطر أعاملكم بطريقة فجة”.
علق على ملابس الضيوف، فقال رامز عن نهال عنبر “دي جاية ببجامة”، أما حسام الحسيني فسخر من بنطاله وقبعته ونظارته السوداء.
كانت نهال عنبر قد نشرت صورة لها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت فيها من برومو برنامج “رامز نيفر إند” عند طرحه، وعلقت قائلة: “والله حرام اللي رامز بيعمله فينا ده”.
من المعروف أن نهال عنبر عاشت لفترة من حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق.
وبدأت نهال عنبر مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها في دور قصير في فيلم طيور الظلام ثم اتجهت للتلفزيون.
وتزوجت نهال عنبر من عازف الأورغ مجدي الحسيني ثم انفصلت عنه بعد أن أنجبت ابنهما حسام.
وعملت نهال عنبر في مسرحيات: “اللعب بالنار” و”النساء والغريب” و”ايام الغربة” وفي التلفزيون لمعت في: “العائلة والناس” و”سوق العصر” و”المرأة أصلها نمر” و”دموع الغضب” و”هوانم جاردن سيتي” و”سوق الحريم” و”آخر المشوار”.