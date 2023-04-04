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حلت وحسام الحسيني ضيفين على البرنامج

رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
رامز جلال لـ نهال عنبر وابنها: سأعاملكما بطريقة فجة
المواطن - فريق التحرير

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حلت النجمة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني ضيفين على رامز جلال في الحلقة 12 من برنامج المقالب “رامز نيفر إند” عبر شاشة إم بي سي مصر، اليوم في السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

مقلب رامز جلال

وكعادته سخر رامز من ضيفي الحلقة قائلًا: “النهارده هحرم الأم من ضناها وهنتزع منها الأمومة، اللي هيحصل هيعمق الروابط الأسرية، وكل واحد فيهم هيعرف قيمة التاني”.

وتابع رامز بطريقته الساخرة قائلًا: “النهارده العائلة المفككة نهال عنبر وحسام هيبلغوا فرار، سامحني يا حسام انت والحاجة مضطر أعاملكم بطريقة فجة”.

رامز يسخر من نهال عنبر

علق على ملابس الضيوف، فقال رامز عن نهال عنبر “دي جاية ببجامة”، أما حسام الحسيني فسخر من بنطاله وقبعته ونظارته السوداء.

كانت نهال عنبر قد نشرت صورة لها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهرت فيها من برومو برنامج “رامز نيفر إند” عند طرحه، وعلقت قائلة: “والله حرام اللي رامز بيعمله فينا ده”.

حياة نهال عنبر

من المعروف أن نهال عنبر عاشت لفترة من حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق.

وبدأت نهال عنبر مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها في دور قصير في فيلم طيور الظلام ثم اتجهت للتلفزيون.

وتزوجت نهال عنبر من عازف الأورغ مجدي الحسيني ثم انفصلت عنه بعد أن أنجبت ابنهما حسام.

مشوارها الفني

وعملت نهال عنبر في مسرحيات: “اللعب بالنار” و”النساء والغريب” و”ايام الغربة” وفي التلفزيون لمعت في: “العائلة والناس” و”سوق العصر” و”المرأة أصلها نمر” و”دموع الغضب” و”هوانم جاردن سيتي” و”سوق الحريم” و”آخر المشوار”.

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