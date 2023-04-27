رامسديل: نادي أرسنال لن يستسلم

أكد حارس مرمى نادي أرسنال، آرون رامسديل، أن فريقه لن يستسلم بشأن حلمه بحصد لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي.

فوز السيتي ضد أرسنال

ولعب مانشستر سيتي ضد أرسنال بالأمس، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد أرسنال عند 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الوصيف، ولكن يمتلك مباراتين مؤجلتين.

تعليق حارس نادي أرسنال

وعلق حارس نادي أرسنال قائلًا: “سنشعر بالحزن حاليًا، ولكننا لم نلعب 9 أشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها، لكي نستسلم قبل نهاية البريميرليج بـ5 مباريات”.

وتابع رامسديل: “إذا كانت هناك أي مفاجآت ستحدث في كرة القدم، فإن هذا سيحدث في هذا الدوري. قد لا تكون هناك أي مفاجآت، ولكن أشياء عجيبة حدثت في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “ترى كم هي الأمور متقاربة في مؤخرة جدول الترتيب، وأيضا في المقدمة، لذلك سنقوم بالضغط في كل لقاء، مع تبقي 5 مباريات نحتاج للفوز بهم، وبعد ذلك سنرى كيف سينتهي الأمر مع نهاية الموسم”.

واختتم حارس نادي أرسنال تصريحاته لوكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، قائلًا: “لا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا. سنتخطى هذا وسيقوم المدرب بما يجب أن يفعله المدربون وسيحلل المباراة وسيبلغنا، وسنفعل كل ما في وسعنا”.