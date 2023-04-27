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بعد الخسارة ضد السيتي

رامسديل: نادي أرسنال لن يستسلم

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
رامسديل: نادي أرسنال لن يستسلم
المواطن - فريق التحرير

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أكد حارس مرمى نادي أرسنال، آرون رامسديل، أن فريقه لن يستسلم بشأن حلمه بحصد لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي.

فوز السيتي ضد أرسنال

ولعب مانشستر سيتي ضد أرسنال بالأمس، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الجانرز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد أرسنال عند 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الوصيف، ولكن يمتلك مباراتين مؤجلتين.

مانشستر سيتي ضد أرسنال
جانب من المباراة – المصدر @Arsenal

تعليق حارس نادي أرسنال

وعلق حارس نادي أرسنال قائلًا: “سنشعر بالحزن حاليًا، ولكننا لم نلعب 9 أشهر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولعبنا بالطريقة التي أردنا اللعب بها، لكي نستسلم قبل نهاية البريميرليج بـ5 مباريات”.

وتابع رامسديل: “إذا كانت هناك أي مفاجآت ستحدث في كرة القدم، فإن هذا سيحدث في هذا الدوري. قد لا تكون هناك أي مفاجآت، ولكن أشياء عجيبة حدثت في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

آرون رامسديل
رامسديل – المصدر independent

وأضاف: “ترى كم هي الأمور متقاربة في مؤخرة جدول الترتيب، وأيضا في المقدمة، لذلك سنقوم بالضغط في كل لقاء، مع تبقي 5 مباريات نحتاج للفوز بهم، وبعد ذلك سنرى كيف سينتهي الأمر مع نهاية الموسم”.

واختتم حارس نادي أرسنال تصريحاته لوكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، قائلًا: “لا يمكننا أن نشعر بالأسف على أنفسنا. سنتخطى هذا وسيقوم المدرب بما يجب أن يفعله المدربون وسيحلل المباراة وسيبلغنا، وسنفعل كل ما في وسعنا”.

آرون رامسديل حارس نادي أرسنال
رامسديل – المصدر arseblog
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