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راموس ودي ماريا أبرز الصفقات المنتظرة بدوري روشن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
راموس ودي ماريا أبرز الصفقات المنتظرة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُعد نجم باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس أبرز النجوم المنتظر انتقالهم إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

راموس يقترب من النصر

وعلق رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، قائلًا: “سيرجيو راموس متجه إلى دوري روشن السعودي، وتحديدًا لنادي النصر للعب برفقة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا”.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر larazon

وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر @PSG_English

صفقات منتظرة بالدوري

وواصل دياز تصريحاته، قائلًا: “نجم يوفنتوس، أنخيل دي ماريا تلقى عدة عروض من الأندية السعودية، وقد تكون المملكة وجهة اللاعب القادمة، وكل الأندية السعودية سيتواجد بها لاعبون كبار في الموسم المقبل”.

واختتم رئيس تحرير صحيفة “ماركا” تصريحاته لبرنامج ملعب SBC، قائلًا: “دي ماريا ومهدي طارمي وإيسكو أبرز القادمين للكرة السعودية، والهدف الوصول بالكرة السعودية إلى أعلى المستويات”.

دي ماريا مع يوفنتوس
دي ماريا – المصدر @juventusfcen
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