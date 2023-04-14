راموس ودي ماريا أبرز الصفقات المنتظرة بدوري روشن

يُعد نجم باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس أبرز النجوم المنتظر انتقالهم إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

راموس يقترب من النصر

وعلق رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، قائلًا: “سيرجيو راموس متجه إلى دوري روشن السعودي، وتحديدًا لنادي النصر للعب برفقة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا”.

وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

صفقات منتظرة بالدوري

وواصل دياز تصريحاته، قائلًا: “نجم يوفنتوس، أنخيل دي ماريا تلقى عدة عروض من الأندية السعودية، وقد تكون المملكة وجهة اللاعب القادمة، وكل الأندية السعودية سيتواجد بها لاعبون كبار في الموسم المقبل”.

واختتم رئيس تحرير صحيفة “ماركا” تصريحاته لبرنامج ملعب SBC، قائلًا: “دي ماريا ومهدي طارمي وإيسكو أبرز القادمين للكرة السعودية، والهدف الوصول بالكرة السعودية إلى أعلى المستويات”.