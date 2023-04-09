Icon

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج Icon كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة النصر ضد الفيحاء Icon فالفيردي يعتدي باللكمات على لاعب فياريال Icon لقطات لشجار عنيف بالسيوف في أحد شوارع بريطانيا Icon المسجد النبوي يفتح المظلات تأهبًا لهطول الأمطار Icon راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان Icon السديس يحث على حشد الطاقات والتأهب للعشر الأواخر من رمضان Icon أجواء روحانية في شارع إبراهيم الخليل بجوار الحرم المكي Icon نخوة يبرز تجاوب المجتمع السعودي وفزعته لمساعدة الآخرين Icon بتوجيه ملكي.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أحرزه في شباك نيس

راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاش المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلة مميزة وذلك بعد أن سجل هدفًا في مباراة نيس في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي علمًا بأنها المباراة رقم 50 له بقميص النادي الباريسي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر “تويتر” أن راموس سجل هدفه الرابع بقميص النادي الباريسي في مباراته رقم 50.

ولعب راموس 50 مباراة مع البي إس جي بواقع 37 مباراة في الدوري الفرنسي و 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا و 4 مباريات في كأس فرنسا بجانب مباراة السوبر الفرنسي.

باريس سان جيرمان يتفوق

وفي مباراة نيس، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ26، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح سيرخيو راموس في إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد باريس سان جيرمان 69 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز التاسع.

راموس - باريس سان جيرمان ونيس

إنجاز جديد لـ ميسي

وشهدت مباراة نيس، تحطيم ميسي لـ رقم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح ميسي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس ليصل رصيده من الأهداف إلى 702 هدف خلال 841 مباراة، بينما سجل رونالدو 701 هدف في 949 مباراة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير