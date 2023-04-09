راموس يسجل هدفه الرابع في مباراته رقم 50 مع باريس سان جيرمان

عاش المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلة مميزة وذلك بعد أن سجل هدفًا في مباراة نيس في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي علمًا بأنها المباراة رقم 50 له بقميص النادي الباريسي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر “تويتر” أن راموس سجل هدفه الرابع بقميص النادي الباريسي في مباراته رقم 50.

ولعب راموس 50 مباراة مع البي إس جي بواقع 37 مباراة في الدوري الفرنسي و 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا و 4 مباريات في كأس فرنسا بجانب مباراة السوبر الفرنسي.

باريس سان جيرمان يتفوق

وفي مباراة نيس، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ26، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح سيرخيو راموس في إحراز الهدف الثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الـ77 من ضربة رأسية.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد باريس سان جيرمان 69 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند 45 نقطة في المركز التاسع.

إنجاز جديد لـ ميسي

وشهدت مباراة نيس، تحطيم ميسي لـ رقم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أصبح ميسي الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأندية الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس ليصل رصيده من الأهداف إلى 702 هدف خلال 841 مباراة، بينما سجل رونالدو 701 هدف في 949 مباراة.