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مضيفًا أن الفريق سيكون جاهزًا لجولة الإياب

رامون دياز: الهلال صعّب المباراة على نفسه

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
رامون دياز: الهلال صعّب المباراة على نفسه
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، أن الأزرق صعّب المباراة على نفسه وذلك بعد التعادل مع أوراوا الياباني مساء اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال ضد أوراوا

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الذهاب: “الشوط الأول قدمنا أداءً جيدًا، وضغطنا المنافس بالشكل المطلوب، لكن ارتكبنا خطأ في الشوط الثاني ساهم بهدف لأوراوا صعّب المباراة علينا”.

وواصل: ” المباريات النهائية صعبة دائمًا، ونحن نلعب ذهاب وإياب لذلك يجب أن ندرس حساباتنا جيدًا، لم نعاني من الإرهاق البدني بسبب ضغط المباريات، لكن كما قلت دائمًا المباريات النهائية صعبة.

مشاركة البليهي

وأضاف: ” سبب مشاركة علي البليهي في المباراة، كون محمد جحفلي بذل جهداً كبيراً في اللقاءات الماضية، خصوصاً أمام الاتحاد، والبليهي كان جاهزاً بنسبة 100%”.

وتابع: “كما لاحظ الجميع كان فريقنا الأفضل طوال مجريات المباراة، لكن الخطأ الذي ارتكبناه ساهم باستقبالنا هدفًا، كما أن التسرع في إنهاء بعض الفرص لم يجعل الهلال يضيف هدفًا ثانيًا، وسنعمل بكل قوة على تجهيز الفريق قبل مواجهة الإياب”.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

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