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رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ صباحاً
رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية
المواطن - فريق التحرير

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علق المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال على الفوز على نادي الخليج بنتيجة 2-0 في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق مدرب الهلال

وتحدث دياز بعد المباراة قائلًا: “رغم غيابي في الفترة الماضية لظروفي العائلية، إلا أن الفريق حافظ على مستواه وتمكن من اللعب بأسلوبنا المعتاد الذي منحنا الفوز”.

وأضاف: “الفترة المقبلة ينتظرنا ضغط كبير في المباريات، لذلك سنتبع إستراتيجية إدارة المجهود لننهي موسمنا بطريقة مثالية”.

وواصل: “أشكر الجميع في السعودية على الدعم والمساندة التي تلقيتها بعد وفاة زوجة ابني ودخول ابني وحفيدي للمستشفى إثر حادث مروري”.

رامون دياز مدرب الهلال

وتابع دياز: “نسعى لتسريع عملية استشفاء اللاعبين المصابين، لنستعيد خدماتهم نظرًا للمرحلة الهامة التي تنتظرنا في الأيام المقبلة”.

ويتبقى لأزرق الرياض مباراة واحدة مؤجلة تُقام ضد الفيحاء مساء بعد غدًا الثلاثاء وذلك في الجولة الـ17 بين الفريقين في دوري روشن.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن، بعد فوز أزرق الرياض على الخليج، حيث يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

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