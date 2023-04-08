رامون دياز عن الحكم ماجد الشمراني: تعيينه وسيلة لحرمان الهلال من لقب الدوري

وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، هجومًا شديدًا ضد الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الهلال والشباب التي انتهت بفوز الشباب بثلاثية دون رد في دوري روشن.

انتقاد ضد ماجد الشمراني

ونقل الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر” مقتطفات من تصريحات دياز في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من الشباب قائلًا: “المباراة أكبر من الحكم ماجد الشمراني، الحكم كان ضدنا، هذه ثاني مرة يحدث لنا السيناريو مع هذا الحكم، أمام الأهلي قبل سنوات، والآن شاهدتم ما حدث”.

وأضاف دياز: “الطريقة الوحيدة لحرمان الهلال من المنافسة، هي تعيين مثل هذا الحكم، الحكم الرابع أخبرنا أن الهدف الثاني للشباب أصله خطأ للهلال، ولكن حكم الفيديو لم يعد اللقطة”.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر الليث عن أنيابه الهجومية، ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب حسين القحطاني في الدقيقة الـ55، ثم أضاف اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث في الدقيقة الـ69 بعد تمريرة متقنة من النجم إيفر بانيجا.

وفي الدقيقة الـ97، أضاف اللاعب هتان باهبري الهدف الثالث لنادي الشباب، لتنتهي المباراة بفوز الليث ويُصبح رصيده 47 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أما نادي الهلال فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الرابع.