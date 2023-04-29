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خلال مواجهة الهلال ضد أوراوا

رامون دياز عينه على اللقب القاري الثاني

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
رامون دياز عينه على اللقب القاري الثاني
المواطن - فريق التحرير

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يخوض المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، النهائي القاري الثالث في مسيرته التدريبية، عندما يقود الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال ضد أوراوا

ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

رامون دياز يحلم باللقب

وسبق أن خاض رامون دياز نهائيين قاريين، الأول؛ مع ريفر بليت الأرجنتيني عام 1996، حيث قاده للفوز على أمريكا دي كالي الكولومبي بنتيجة 2\1، ليحصد لقب كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال الدوري في أمريكا الجنوبية.

وتولى دياز، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال 3 فترات مختلفة، وحقق معه 9 بطولات مختلفة في حقبته الذهبية.

رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

وكان النهائي القاري الثاني لرامون دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2017، إلا أنه خسر ضد أوراوا بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في هذه النسخة، وتصدر المجموعة الرابعة، وتفوق في الأدوار الإقصائية على استقلال خوزستان وبيرسبوليس، والعين الإماراتي، قبل أن يخسر ضد أوراوا ذهابًا، ويتعادلان إيابًا.

رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC
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