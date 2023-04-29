رامون دياز عينه على اللقب القاري الثاني

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يخوض المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، النهائي القاري الثالث في مسيرته التدريبية، عندما يقود الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ويلعب الهلال ضد أوراوا، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.
وسبق أن خاض رامون دياز نهائيين قاريين، الأول؛ مع ريفر بليت الأرجنتيني عام 1996، حيث قاده للفوز على أمريكا دي كالي الكولومبي بنتيجة 2\1، ليحصد لقب كوبا ليبرتادوريس للأندية أبطال الدوري في أمريكا الجنوبية.
وتولى دياز، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني خلال 3 فترات مختلفة، وحقق معه 9 بطولات مختلفة في حقبته الذهبية.
وكان النهائي القاري الثاني لرامون دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا عام 2017، إلا أنه خسر ضد أوراوا بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.
وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في هذه النسخة، وتصدر المجموعة الرابعة، وتفوق في الأدوار الإقصائية على استقلال خوزستان وبيرسبوليس، والعين الإماراتي، قبل أن يخسر ضد أوراوا ذهابًا، ويتعادلان إيابًا.