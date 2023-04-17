رامون دياز لا يخسر الديربي منذ 2016

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يطمح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تفوقه في الديربي ضد النصر، وتحقيق الفوز في مواجهة الغد.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
ويُعد ديربي الغد هو العاشر لرامون دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال طوال مسيرته، ويملك مسيرة مميزة، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، بينهم 3 مواجهات في دوري المحترفين وتعادل 3 مرات.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة رامون دياز ديربي واحد أمام النصر، في الدور نصف النهائي من كأس ولي العهد عام 2016، ويطمح لمواصلة سجله الإيجابي والفوز غدًا أمام النصر.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.