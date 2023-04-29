رامون دياز يكشف تشكيلة الهلال لمواجهة أوراوا

كشف المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال تشكيلة فريقه لمواجهة نادي أوراوا الياباني بعد قليل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

تشكيلة الأزرق

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

وفي سياق آخر، ذكر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، أنه تُوجد إمكانية لهطول أمطار رعدية على الرياض، وذلك خلال مباراة الهلال وأوراوا اليوم، حيث كشف المركز عبر حسابه في “تويتر” أن حالة الطقس المتوقعة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ستكون عبارة عن سماء غائمة جزئيًا مع تواجد فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، بينما تُقام مباراة العودة في اليابان ظهر السبت المقبل بتوقيت المملكة، مساءً بتوقيت طوكيو.

يذكر أن أزرق الرياض كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.