رامي عبدالله: عندي رهاب من السوشيال ميديا

ترتيب دوري روشن بعد تعادل نادي النصر وفوز الاتحاد عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة ارتفاع عدد المعتمرين والزائرين إلى 17 مليونًا فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي استعدادات ميدانية للحالة المناخية في المدينة المنورة مساعٍ أمريكية لتحديد مصدر تسريب وثائق مخابراتية سرية إيقاف كويلار مباراتين وتغريم رباعي الهلال 80 ألف ريال بعد مباراة الشباب دعوة لقادة ليبيا بإجراء الانتخابات خلال 2023 قصة أغوات الحرم قبل انتقالهم إلى الحرمين الشريفين شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
تحدث الفنان رامي عبدالله، عن أسباب قلة ظهوره على السوشيال ميديا وتأثيرها على علاقاته في الوسط الفني.
فقرة #المواجهة ..
الفنان رامي عبد الله : الرهاب سبب قلة ظهوري في السوشيال ميديا
@rami_abdullah93#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PzFTHZKk34
— سوالف رمضان (@sayyidaty) April 9, 2023
وأوضح الفنان عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الرهاب سبب قلة ظهوره الإعلامي على السوشيال ميديا، لاسيما وأنه يجتهد كثيرًا في صناعة المحتوى ولكنه لا يجد التفاعل المطلوب لاسيما على الـ سناب شات.
وأضاف عبدالله أن تبعات عدم التفاعل مع محتواه يضره بشكل نفسي، حيث لا يمكنه التواصل أو التفاعل مع شرائح معينة واصفًا السناب شات بـ”السيئ جدًّا” لاسيما وأنه كان أكبر منصة يتواجد عليها، لكنه بدأ يكره التواجد عليها.
ولفت إلى أن التيك توك صار المنصة الأكبر استخدامًا متوعدًا باستخدامه بعد العيد، مشيرًا إلى أن إعلانات السناب شات دفعت الكثيرين لعدم استخدامه.