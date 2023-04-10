رامي عبدالله: عندي رهاب من السوشيال ميديا

تحدث الفنان رامي عبدالله، عن أسباب قلة ظهوره على السوشيال ميديا وتأثيرها على علاقاته في الوسط الفني.

وأوضح الفنان عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية”، أن الرهاب سبب قلة ظهوره الإعلامي على السوشيال ميديا، لاسيما وأنه يجتهد كثيرًا في صناعة المحتوى ولكنه لا يجد التفاعل المطلوب لاسيما على الـ سناب شات.

وأضاف عبدالله أن تبعات عدم التفاعل مع محتواه يضره بشكل نفسي، حيث لا يمكنه التواصل أو التفاعل مع شرائح معينة واصفًا السناب شات بـ”السيئ جدًّا” لاسيما وأنه كان أكبر منصة يتواجد عليها، لكنه بدأ يكره التواجد عليها.

ولفت إلى أن التيك توك صار المنصة الأكبر استخدامًا متوعدًا باستخدامه بعد العيد، مشيرًا إلى أن إعلانات السناب شات دفعت الكثيرين لعدم استخدامه.