رباعية لـ الريال ضد ألميريا

انتهت مباراة الريال ضد ألميريا مساء اليوم السبت بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

ونجح الريال في إحراز هدفين في الدقيقتين الخامسة والـ17 عبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، ثم سجل بنزيما الهدف الثالث له في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء، وقلص بعدها ألميريا الفارق بالهدف الأول عبر اللاعب لاتزارو ماركيز في الدقيقة الـ45.

الريال ضد ألميريا

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رودريجو الهدف الرابع لـ ريال مدريد من تصويبة قوية في الدقيقة الـ48، ثم أضاف اللاعب لوكاس روبيرتون الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة الـ62، بعد خطأ دفاعي من لاعبي ريال مدريد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الريال 68 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

يذكر أن الريال سيواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو المقبل.