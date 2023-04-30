رباعية لـ برشلونة ضد ريال بتيس في الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة ضد ريال بتيس مساء السبت بفوز برشلونة برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ونجح برشلونة في إحراز 3 أهداف خلال الشوط الأول عبر كل من الدنماركي أندرياس كريستنسن والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا في الدقائق الـ14 والـ36 والـ39.

برشلونة ضد ريال بتيس

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الرابع عبر اللاعب جويدو رودريجيز لاعب ريال بتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ83.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة الذي أصبح رصيده 79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال بتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.

مباريات الأحد

وتُستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني بإقامة مباريات ” قاديش ضد فالنسيا” و ” فياريال ضد سيلتا فيجو” و ” إسبانيول ضد خيتافي” و ” بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ32 غدًا الاثنين، بإقامة مباراتي ” ريال مايوركا ضد أتلتيك بيلباو ” و ” إشبيلية ضد جيرونا”.

وسيواجه فريق برشلونة في الجولة الـ33 فريق أوساسونا بعد غدًا الثلاثاء، بينما يلعب ريال بتيس ضد أتلتيك بيلباو مساء الخميس المقبل في الجولة ذاتها.

ويبتعد برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.