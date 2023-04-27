ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها

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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الخميس، عن موعد بداية فصل الصيف والشعور التدريجي بارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها، إضافة إلى انحسار العواصف الغبارية التي عادة ما تنشط في الربيع.
وأضاف القحطاني أن واحدًا يفصلنا عن الصيف، حيث يمكن من خلاله أن نلمس ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، خاصة على المنطقة الشرقية وسواحل البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.