رجال أعمال الشرقية في إفطار جماعي مع أيتام جمعية البر

نظمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية الحفل السنوي لأيتام الجمعية تحت شعار (في القلب أنتم) وذلك أمس باستراحة العطيشان بالدمام وتضمن الحفل فعاليات وبرامج ترفيهية جمعت بين رجال الأعمال والأيتام حيث شارك رجال الأعمال الأيتام فرحتهم.

وقال عبد الرحمن العطيشان راعي الحفل إنه سعد باستقبال الأيتام وإدخال الفرحة والسرور عليهم والتقائهم بكفلائهم والداعمين لهم فيما أكد فيصل بن مقبل المسند المتحدث الإعلامي للجمعية أن الجمعية تحرص على تحقيق التواصل بين الأيتام والداعمين لهم من رجال الأعمال وشكر المسند كافة رجال الأعمال الداعمين لأيتام الجمعية على مشاركتهم الأيتام فرحتهم خلال الحفل ودعمهم لبرامجهم وأنشطتهم طوال العام.

برامج تعليمية وترفيهية

وأكد المسند أن الجمعية أطلقت العديد من البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية والصحية لأيتام الجمعية ضمن خطة استراتيجية لتنميتهم حيث وفرت الجمعية مؤخرا التأمين الطبي ل 633 يتيما ويتيمة بتكلفة تقدر بـ 850.000 ريال.

منح جامعية وتعليمية

كما أطلقت الجمعية أكاديمية بنيان لتعليم الأيتام ورفع مستواهم الدراسي إضافة إلى توفير المنح الجامعية والتعليمية لهم حيث قدمت الجمعية 770 منحة جامعية وفنية إضافة لتدريب الأيتام تدريباً منتهياً ومبتدئاً بالتوظيف وتوفير الوظائف لهم ومساعدتهم على اختيار التخصص الجامعي الملائم لهم عبر اكتشاف وقياس ميولهم العلمية.

وأشار المسند إلى أن عدد المستفيدين من التوظيف بالجمعية بلغ 319 شابًا وفتاة، وعدد المستفيدين من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالجمعية بلغ 523 متدربًا ومتدربةً منهم 263 من جمعيات شريكة في المنطقة مبينا الدور المؤثر للتعليم والتدريب في تنمية المستفيدين.