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رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
رجال الداخلية يخدمون ضيوف الرحمن بكل لغات العالم
المواطن- فريق التحرير

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عرضت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر رجالها وسيداتها من العاملين، يتقنون مختلف اللغات، من أجل خدمة زوار المملكة لا سيما ضيوف المسجد الحرام والمسجد النبوي، من مختلف دول العالم بلغاته المختلفة.

خدمة ضيوف الرحمن

وكتبت وزارة الداخلية: “بمختلف اللغات خدمتكم شرف لنا” في إشارة لمواصلة العمل وخدمة ضيوف الرحمن، عن طريق توفير موظفين من الرجال والسيدات يتقنون لغات الزوار، من أجل التسهيل عليهم في أداء شعائرهم.

تعلم اللغات

وخلال الفيديو، ظهر رجال الداخلية وسيداتها وهم يتقنون العديد من اللغات المختلفة، مثل الهندية والهوساوية واليابانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات، ويؤكدون أن العمل في المسجد الحرام وفي خدمة ضيوفه حافز كبير لتعلم اللغات المختلفة من أجلهم.

وألقت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض، على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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