رجال المرور تنظيم وتوجيه وانسيابية ارتكب جرائم جنسية بعمر 13 عامًا والمحكمة تُدينه الزكاة تدعو الأفراد لإخراج زكاتهم عبر تطبيق زكاتي العيش في المدن لـ 3 سنوات يهدد بمرض قاتل أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن الشيخ العيسى: حقوق المرأة ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية قصف صاروخي من لبنان والرد بمدفعية إسرائيلية
يواصل رجال المرور جهودهم المستمرة في تنظيم حركة السير وانسيابية الطرق وتوجيه المعتمرين والمصلين المصرح لهم.
وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الإدارة العامة للمرور، حالة الانسيابية المرورية في الطرق بفضل رجالها، فضلًا عن توجيه قائدي المركبات.
وتكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، وسلاسة وانسيابية الحركة أمام الجميع.
وتواصل جميع إدارات المسجد الحرام والجهات الأمنية بمختلف فروعها، الجهود من أجل استقبال وفود المصلين والمعتمرين وذلك خلال شهر رمضان الكريم، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.