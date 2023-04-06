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رجال المرور تنظيم وتوجيه وانسيابية

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
رجال المرور تنظيم وتوجيه وانسيابية
المواطن - فريق التحرير

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يواصل رجال المرور جهودهم المستمرة في تنظيم حركة السير وانسيابية الطرق وتوجيه المعتمرين والمصلين المصرح لهم.

انسيابية وتنظيم

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الإدارة العامة للمرور، حالة الانسيابية المرورية في الطرق بفضل رجالها، فضلًا عن توجيه قائدي المركبات.

وتكثف إدارة المرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن، وسلاسة وانسيابية الحركة أمام الجميع.

استقبال المعتمرين

وتواصل جميع إدارات المسجد الحرام والجهات الأمنية بمختلف فروعها، الجهود من أجل استقبال وفود المصلين والمعتمرين وذلك خلال شهر رمضان الكريم، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة.

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