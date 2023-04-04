Icon

منح تركي آل الشيخ الرئاسة الفخرية للاتحاد الآسيوي للشطرنج Icon أرامكو تلعب دورًا محوريًا عالميًا في مجال الاستدامة Icon زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سقطرى اليمنية Icon تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد بالمسجد الحرام Icon وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن في مصر Icon توقعات بـ رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة Icon يعقوب بوشهري: سعر إعلاني لا يقل عن 50 ألف ريال Icon رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم Icon لحظة تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر Icon زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء طواف المعتمرين حول الكعبة

رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ صباحاً
رجل أمن يحتضن طفلًا يلهو بمفرده داخل الحرم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق ردة فعل رجل أمن تجاه طفل صغير وجده بمفرده داخل الحرم المكي أثناء طواف المعتمرين حول الكعبة.

وبحسب الفيديو المتداول، شوهد الطفل وهو يجلس إلى جانب حاجز يحيط بالكعبة، بينما توجه رجل الأمن ناحيته وقام بحمله وتقبيله.

كما شوهد الطفل في لقطة أخرى وهو يسير ويمسك سبحة في يده وقام رجل الأمن بحمله واحتضانه مرة أخرى.

500 كادر أمني

وحرصت وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على توفير أكثر من (500) فردٍ أمني مدني لخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك للمحافظة على المداخل الرئيسية ولمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، وتهيئة جميع الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، لاستقبال المعتمرين منذ الوصول حتى الحصول على الخدمة، بدءًا من ساحات وأبواب المسجد الحرام وتوجيههم بالشكل الصحيح حتى خروجهم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

كوادر وطنية مؤهلة

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، فايز بن عبدالرحمن الحارثي، أن الوكالة تقوم بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة، لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد
آخر الاخبار

إصابة إبراهيموفيتش في معسكر السويد

آخر الاخبار
موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي
العالم

موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى...

العالم
برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات
السعودية اليوم

برنامج “طويق” يعكس ريادة المملكة بمختلف المجالات

السعودية اليوم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية
100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023
العالم

100 شهيد فلسطيني منذ بداية عام 2023

العالم
معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض
السعودية اليوم

معلومات لا تعرفها عن مسجد القبلي بالرياض

السعودية اليوم
حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار
أخبار رئيسية

حساب المواطن: أفصحوا عن العوائد المالية للعقار

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

وظائف