رجل يذبح طليقته في الشارع بنهار رمضان

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد جريمة مروعة شهدتها أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة جنوبي القاهرة، حيث أقدم متهم بنحر رقبة طليقته وطعنها عدة طعنات بسكين في الشارع وأمام المارة.

ذبحها أمام المارة

ونتاقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على نطاق واسع، فيما وثقت الكاميرات المشهد المروع إذ ظهر المتهم وهو يصر على قتل المجني عليها ويلاحقها طعنًا بالسكين، فيما هرب المارة من أمامه.

وأفادت وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تحقيقاتهما في الواقعة أن المجني عليها انفصلت عن المتهم لأنه كان دائم التعدي عليها، ويوم الواقعة تتبعها في منطقة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب منها مرافقته وحين رفضت انهال عليها ضربًا وأخرج سكينًا وذبحها وطعنها في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ملاحقة الأهالي

وأبانت التحقيقات أن المتهم فرّ هاربا من موقع الجريمة لكن الأهالي تتبعوه حتى ألقوا القبض عليه وانهالوا عليه بالضرب المبرح وسلموه للشرطة التي نقلته للمستشفى لإسعافه، حيث حضر شقيق المجني عليها وطعن المتهم بسكين بالمستشفى، وتم القبض عليه، واعترف أنه فعل ذلك انتقاما لشقيقته.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بحبس المتهم وتعيين الحراسة له بالمستشفى، كما أمرت بحبس شقيق المجني عليها.

بيان النيابة

وقالت النيابة المصرية، في بيان صادر مساء أمس الأحد، إنها طالعت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والتي وثقت لحظات ملاحقة المتهم للمجني عليها، وارتكابه لجريمته ومحاولات الأهالي الذود عنها دون جدوى.

وأضافت النيابة أنها استمعت أيضًا إلى أقوال ابنة المجني عليها وثلاثة ممن كانوا موجودين في مسرح الحادث وقت ارتكابه.