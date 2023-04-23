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رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
رجل يسأل أهل الخبر: وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟
المواطن - فريق التحرير

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عبر أحد الأشخاص عن اندهاشه الشديد من الالتزام الكبير في القيادة الذي لمسه بين أهالي الخبر لدرجة أنهم لا يستعملون آلة التنبيه في المركبة.

 

ونشر موثق المقطع فيديو قصير يظهر الالتزام الشديد بتعليمات المرور في شوارع الخبر لدرجة لا تسمع معها أي ضوضاء أو ضجيج.

وقال موثق المقطع : وش سر الالتزام الكبير في القيادة عندكم؟ حتى البوري ما تسمعه والجميع محترم.

الانضباط المروري

وتفاعل العديد من المغردين مع المقطع حيث أكدوا أن الالتزام المروي في المنطقة الشرقية ككل أعلى من باقي المناطق فيما حاول البعض البحث عن تفسيرات لهذا الأمر.

وقال أحد المغردين إن الأمر يعود إلى طبيعة الأشخاص والتزامهم فمعظمهم في وظائف وشركات مرموقة ويتحلى بالهدوء واحترام النظام.

فيما قال مغرد آخر: ” أهل الشرقية تعليمهم جيد والشركات الكبيرة مثل أرامكو وسابك كانت لها مساهمات ايجابية بهذا الخصوص”.

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