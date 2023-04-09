رحيل فيصل بوغازي ملك الإفيهات بعد صراح مع المرض

توفي الممثل الكويتي فيصل بوغازي، أمسِ السبت، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، بعد معاناة مع المرض ليتصدر وسم فيصل بوغازي في ذمة الله، قائمة الموضوعات الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وَسَط دعوات الكثيرين له بالرحمة والمغفرة.

وأكد التلفزيون الكويتي وفاة فيصل بوغازي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليلقى ربه أمسِ السبت داخل أحد المستشفيات بعد أن نقل إليه منذ مدة بسبب مضاعفات المرض.

نعي الفقيد

من جانبهم، نعى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان فيصل بوغازي بكلمات مؤثرة وحزن شديد، غالبيتهم من أهل الفن منهم الإعلامية مي العيدان، هبة الدري، حسين المهدي، خالد البريكي، باسم عبد الأمير، محمد الشعيبي والمخرج بدر محارب.

فنعى المخرج بدر محارب الفنان فيصل بوغازي وكتب: “رحم الله الصديق والفنان والإنسان الجميل فيصل بوغازي”، وأيضًا نعت الإعلامية مية العيدان بوغازي على حسابها الرسمي تويتر.

ونشر أحد المغردين وقال: “ودعت الكويت أحد أساطير الفن الكوميدي فيصل بوغازي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حساب آخر قال: “رحم الله الفنان الطيب فيصل بوغازي نقي الروح وصاحب البسمة الحلوة والكوميديا البسيطة، والشخصية العفوية”.

سيرة فيصل بوغازي

هو الفنان فيصل عبدالله البليس، الشهير بـ” فيصل بوغازي، وهو من مواليد 1957 بالكويت، بدأ حياته الفنية العام 1987، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية، حتى توفي أمسِ 8 أبريل 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.

حياته الفنية

بدأ فيصل بوغازي حياته الفنية، بواسطة مجموعة من الأدوار البسيطة في عدد من الأعمال الفنية، وكان أولها دور حمود القرفة في مسرحية “الأوانس”، ثم شارك في مجموعة أعمال خلال فترة تسعينيات القرن العشرين وبداية عام 2000، وشارك في مسلسلات سليمان الطيب، بوهباش، دلق سهيل، بوقلبين، طير الخير، زمان الإسكافي، عيال بوسالم، واي فاي، وكلام أصفر، ومسرحيات، الاستجواب، بنت العز، عبيد في التجنيد، وبيت أبون.

ومن بين أبرز أعماله مسلسل زمان الإسكافي، ومسلسل “بوهباش”، واشتهر بدور الرجل الشرير الكوميدي ومن أهم أدواره بوخلف في مسلسل أم البنات مع الفنانة سعاد عبدالله.

وشارك الفنان فيصل بوغازي آخر أعماله في فيلم “خلني ساكت” عام 2021، ضمن مجموعة من الفنانين، على رأسهم عبدالله الخضر ورابعة اليوسف وإبراهيم الشيخلي وعدد من الفنانين.