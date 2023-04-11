ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش

كشف رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله العمري، حكاية الصفعة التي تعرض لها من معلمه بعدما اعتقد أنه يغش.

وقال العمري، خلال لقائه على قناة إم بي سي: عندما وصلت الصف الرابع الابتدائي، كان معروف أن منطقة تبوك باردة جدًّا ولا يوجد مراكز طبية، وأصبت بحمى شوكية قاسية.

معاناة الحمى

وأكمل: أفقدتني الحمى 80% من السمع، و50% من النطق، وكنا نستخدم الأعشاب الطبية للعلاج، ولكن استمرت المعاناة.

واستطرد: كان رقمي في الصف 5 ولكن نطقتها بصعوبة، فضربني المعلم ضربًا مبرحًا، ما قلت لأبي حتى لا يجلسوني في البيت وأنا أبغي أدرس.

نطق الحروف

وأضاف: المعلم كان يقول لي لازم تنطق الحرف بشكل كامل، فكان في خوف ورغبة في التعليم من جهة ثانية، في الصف الخامس والسادس تعدل اللسان، لكن الأذن كما هي.

وأردف: قدمت متأخر في الصف السادس، وجلست في آخر الفصل، فكان المعلم يسألني وأقول له ما أسمع، صاروا يلقبوني في المدرسة صُمان.

ولفت إلى أن الطلاب كانوا يرفضون مساعدته حتى وصل للصف الثاني متوسط، كان لديه قدرة جيدة على الحفظ، حتى أخبره معلم مادة التاريخ، حيث إنه كان يجيب على السؤال ويكتب رقم الصفحة التي بها الإجابة.

صدمة المعلم

وأردف: المعلم قال إني أغش، وضربني كفين على وجهي، الطلاب قالوا هذا الأول ليش تضربه، أجاب لأني أكتب رقم الصفحة، فسألني سؤال وطلب أن أسمع وعندما أجبت وقف مصدومًا.