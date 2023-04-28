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سبق له تدريب اللاعب الراحل في نادي الاتفاق

رد فعل مدرب أوراوا عند علمه بوفاة يوسف السالم

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
رد فعل مدرب أوراوا عند علمه بوفاة يوسف السالم
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر رد فعل المدرب البولندي ماسيج سكورزا المدير الفني لفريق أوراوا الياباني، عند علمه بوفاة اللاعب يوسف السالم نجم نادي الهلال والاتفاق الأسبق.

وكان سكورزا تحدث عن خبراته في الدوري السعودي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الهلال وأوراوا غدًا قائلًا: “عشت أوقاتًا جيدة في الدوري السعودي مع نادي الاتفاق وأفضل من دربتهم هما يوسف السالم ويحيى الشهري”.

رد فعل مدرب أوراوا

وفور نهاية المؤتمر الصحفي علم مدرب أوراوا بوفاة السالم حيث ظهرت الصدمة على وجهه ولم ينطق بعد معرفته بكلمة وغادر قاعة المؤتمر الصحفي فورًا.

وكان السالم فارق الحياة يوم 12 فبراير الماضي عن عمر ناهز الـ37 عامًا بسبب أزمة صحية.

مسيرة يوسف السالم

وبدأ السالم مسيرته في صفوف القادسية، وانتقل إلى نادي الهلال، ومنه للشباب ثم الاتفاق خلال الفترة من 2009 إلى 2013، وانضم إلى عدد من الأندية، وكان آخرها الجبيل، كما مثل المنتخبات السعودية في الفئات السنية.

يوسف السالم
السالم

ولعب السالم 3 سنوات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من عام 2013، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته.

ولعب الراحل خلال مسيرته الكروية 183 مباراة، ساهم في 68 هدفًا بواقع تسجيل 58 هدفًا وصناعة 10 أهداف، كما لم يسبق لأي حكم طرد السالم خلال أي مباراة بينما نال 10 بطاقات صفراء فقط.

 

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