رد ميسي على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان

رد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي على صافرات الاستهجان التي أطلقها جمهور فريقه خلال مواجهة أولمبيك ليون بطريقته الخاصة.

Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Messi después del parón internacional. Sigue habiendo pitos en la Virage Auteuil, el fondo de los ultras parisinos.@diarioas pic.twitter.com/gpPMri5fqj — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2023

خسارة سان جيرمان ضد ليون

ولعب باريس سان جيرمان ضد ليون بالأمس على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله برادلي باركولا.

ميسي يسخر من الصافرات

وشهدت المباراة إطلاق جماهير باريس سان جيرمان لصافرات الاستهجان عند الإعلان عن اسم ميسي في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليون بالأمس.

وأشار برنامج “كواترو” الإسباني، إلى أن ميسي رد على صافرات الاستهجان بأن انفجر ضاحكًا؛ قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن النجم الأرجنتيني لم يتعرض لصافرة استهجان ولو مرة واحدة طوال مسيرة ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ليونيل إلى هذا الموقف، حيث سبق وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضده في أول لقاء بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وينتهي عقد ليونيل مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.