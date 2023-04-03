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خلال مواجهة ليون بالدوري الفرنسي

رد ميسي على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
رد ميسي على صافرات استهجان جماهير سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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رد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي على صافرات الاستهجان التي أطلقها جمهور فريقه خلال مواجهة أولمبيك ليون بطريقته الخاصة.

 

خسارة سان جيرمان ضد ليون

ولعب باريس سان جيرمان ضد ليون بالأمس على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله برادلي باركولا.

ليون
لاعبو ليون – المصدر @OL_English

ميسي يسخر من الصافرات

وشهدت المباراة إطلاق جماهير باريس سان جيرمان لصافرات الاستهجان عند الإعلان عن اسم ميسي في التشكيلة الأساسية لمواجهة ليون بالأمس.

وأشار برنامج “كواترو” الإسباني، إلى أن ميسي رد على صافرات الاستهجان بأن انفجر ضاحكًا؛ قبل أن يهمس في أذن زميله كيليان مبابي.

ولفت البرنامج الإسباني إلى أن النجم الأرجنتيني لم يتعرض لصافرة استهجان ولو مرة واحدة طوال مسيرة ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

ليونيل ميسي
ليونيل

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ليونيل إلى هذا الموقف، حيث سبق وأطلقت جماهير باريس سان جيرمان صافرات الاستهجان ضده في أول لقاء بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وينتهي عقد ليونيل مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى صفوف برشلونة، بجانب اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @PSG_arab
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