رد يُنهي الجدل حول اقتراب نور الدين بن زكري من تدريب النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، حقيقة تفكير إدارة مسلي آل معمر في التعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض خلفًا للفرنسي رودي غارسيا.

وقال المريسل- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر”: “يبدو أن هناك من لا يريد خيرًا للنصر في إخراج الإشاعات المستمرة بهدف الزعزعة وتكرار أسماء ما بين فترة وأخرى لتدريب النصر، آخرهم مدرب عربي، للعلم دينكو مدرب النصر حتى نهاية الموسم.

تداول اسم نور الدين بن زكري

وكان اسم المدرب الجزائري انتشر بسرعة كبيرة في موقع “تويتر” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث بعض من التقارير الإعلامية عن تفكير إدارة نادي النصر في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، كانت كلفت المدرب الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية بالنادي بتدريب الفريق الأول بعد إقالة رودي غارسيا مطلع الأسبوع الحالي.

وسبق للمدرب الجزائري صاحب الـ59 سنة، تدريب ناديي الفيحاء وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.