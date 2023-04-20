Icon

تويتر تزيل علامات التحقق الزرقاء المجانية رسميًّا Icon الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني Icon قوات أمريكية في جيبوتي تمهيدًا لعملية إجلاء من السودان Icon مانشستر سيتي يخطط للثأر من ريال مدريد Icon رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض Icon أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء Icon سوناك يترقب فقدان أقرب حلفائه بتهم أخلاقية Icon تشكيل مباراة إشبيلية ضد مان يونايتد Icon ضبط 1306 مركبات لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لخلافة الفرنسي رودي جارسيا

رد يُنهي الجدل حول اقتراب نور الدين بن زكري من تدريب النصر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
رد يُنهي الجدل حول اقتراب نور الدين بن زكري من تدريب النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة



كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من نادي النصر، حقيقة تفكير إدارة مسلي آل معمر في التعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض خلفًا للفرنسي رودي غارسيا.

وقال المريسل- قبل قليل- عبر حسابه في “تويتر”: “يبدو أن هناك من لا يريد خيرًا للنصر في إخراج الإشاعات المستمرة بهدف الزعزعة وتكرار أسماء ما بين فترة وأخرى لتدريب النصر، آخرهم مدرب عربي، للعلم دينكو مدرب النصر حتى نهاية الموسم.

تداول اسم نور الدين بن زكري

وكان اسم المدرب الجزائري انتشر بسرعة كبيرة في موقع “تويتر” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث بعض من التقارير الإعلامية عن تفكير إدارة نادي النصر في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

نور الدين بن زكري مع ضمك

يذكر أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، كانت كلفت المدرب الكرواتي دينكو مدرب الفئات السنية بالنادي بتدريب الفريق الأول بعد إقالة رودي غارسيا مطلع الأسبوع الحالي.

وسبق للمدرب الجزائري صاحب الـ59 سنة، تدريب ناديي الفيحاء وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا
تقارير

سر إلغاء زيارة ملك بريطانيا إلى فرنسا

تقارير
تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين
تكنولوجيا

تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات...

تكنولوجيا
أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة
السعودية اليوم

أسعار السيارات ستنخفض في السعودية بحالة واحدة

السعودية اليوم
تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته
العالم

تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء...

العالم
3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال
آخر الاخبار

3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال

آخر الاخبار
إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي
السعودية اليوم

إتاحة خدمة زكاتي للعام السادس على التوالي

السعودية اليوم
عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس ماربورغ
العالم

عُمان تحذر من السفر لدولتين بسبب فيروس...

العالم
“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم رمضان
السعودية اليوم

“السدو” يزيّن مائدة “فطور وسحور زمان” بموسم...

السعودية اليوم