رسالة من القصبي لـ آل الشيخ بعد الحلقة الأخيرة من طاش العودة

وجه الفنان ناصر القصبي، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تزامنًا مع آخر حلقات مسلسل طاش ما طاش، والذي جاء هذا الموسم باسم طاش العودة.

شكرًا لراعي الفكرة

وغرد القصبي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: الليلة كانت آخر حلقة من طاش العودة، شكرًا لراعي الفكرة معالي تركي آل الشيخ، هذا العمل صنعناه بحب ورغبة صادقة في أسعاد الناس.

وكان آل الشيخ قد أعاد علاقة القصبي وعبدالله السدحان وتعاونهما في المسلسل الشهير بعد توقف 12 سنة.

قضايا اجتماعية

ويناقش مسلسل طاش ما طاش القضايا الاجتماعية للمجتمع في قالب كوميدي لفترة تخطت الـ17 عامًا، حيث بدأ في العام 1993 عندما كان يعرض على التلفزيون السعودي قبل أن ينتقل إلى شاشة MBC عام 2006.

وشكّل ناصر القصبي وعبدالله السدحان حالة كوميدية خاصة طوال تلك الفترة، كما لا يزال محبّو المسلسل ورواد الإنترنت والسوشيال ميديا يتداولون مشاهد منه حتى يومنا هذا.