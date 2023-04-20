رصد 59 منتج شوكولاتة مخالفًا لاشتراطات السلامة بالرياض

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 23 منشأة مخالفة قامت ببيع 59 منتج شوكولاتة وحلويات مخالفًا لاشتراطات السلامة واللوائح الفنية والمواصفات الغذائية.

جاء ذلك خلال 161 زيارة رقابية على منافذ بيع الشوكولاتة والحلويات، والتحقق من 317 منتجًا لضمان سلامتها.

أبرز المخالفات

وأكدت الغذاء والدواء أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة الرقابية مع أمانة الرياض، تشتمل على عدم وجود بطاقات تغذوية على منتجات الشوكولاتة والحلويات والتخزين في ظروف غير مناسبة.

وأشارت إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه هي مصادرة المنتجات المخالفة، استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

نصائح للمستهلكين

ونصحت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بالتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، التأكد من عدم ظهور علامات التلف، والاطلاع على البيانات التغذوية قبل شراء المنتجات، وإبلاغ الهيئة عن المخالفات عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.