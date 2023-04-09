رعب أمريكي من أسلحة الذكاء الاصطناعي الصينية

تشعر أمريكا بخوف شديد للغاية، مع دخول أسلحة الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح بينها وبين الصين، فيما تحذر العديد من التقارير من دخول هذه التقنية في سباق التسلح.

وأوضحت صحيفة الجارديان،اليوم الأحد، أن تقريرًا صدر في مارس/آذار 2021 عن لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي الأمريكية حذر من أن الصين قد تحل قريبًا محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى للذكاء الاصطناعي في العالم؛ وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستستخدم في السعي وراء السلطة؛ وأن الذكاء الاصطناعي لن يبقى في مجال القوى الخارقة أو عالم الخيال العلمي.

وأشارت الجارديان إلى أن اللجنة “حثت الرئيس بايدن على رفض الدعوات لفرض حظر عالمي على الأسلحة ذاتية التشغيل المثيرة للجدل والتي تعمل بطاقة الذكاء الاصطناعي، قائلة إنه من غير المرجح أن تلتزم الصين وروسيا بأي معاهدة توقعانها”.

وكان ذلك أقوى مؤشر حتى الآن على قلق الهيمنة الذي يجتاح الولايات المتحدة في مواجهة الإصرار الصيني المتزايد على المسرح العالمي”.

ويفسر ذلك سبب توقيع العديد من الباحثين لرسالة مفتوحة تدعو جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى التوقف فورا لمدة ستة أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أقوى من GPT-4.

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