رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي

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أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر احتجاجًا على رفض لجنة الانضباط لاحتجاج النادي بمشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض بين الفريقين في دوري روشن يوم 26 ديسمبر الماضي.
وأعلنت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، مع تأييد قرار لجنة الانضباط السابق حول الأمر.
وفي السياق ذاته، قال القانوني الرياضي يعقوب المطير: إن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب محمد كنو في قضية توقيعه لنادي النصر، كانت خاطئة على النادي واللاعب.
وتحدث المطير في برنامج ملعب SBC قائلًا: “الفيفا يُقر أن العقوبات تكون مشددة في حال كان الفسخ خلال الفترة المحمية، أما إذا كان فسخ العقد خارج الفترة المحمية، فالتعويضات والعقوبات تكون مخففة”.
وتابع المطير: “لا شك ومن وجهة نظري القانونية أن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب كان قرارًا خاطئًا ولكن هذا الكلام أصبح من الماضي”.