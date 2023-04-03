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اللاعب دخل في قضية مع النصر بعد التوقيع للنادي في يناير 2022

رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ صباحاً
رفض استئناف النصر حول احتجاجه على مشاركة كنو في الديربي ديسمبر الماضي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر احتجاجًا على رفض لجنة الانضباط لاحتجاج النادي بمشاركة محمد كنو لاعب الهلال في ديربي الرياض بين الفريقين في دوري روشن يوم 26 ديسمبر الماضي.

وأعلنت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، مع تأييد قرار لجنة الانضباط السابق حول الأمر.

رأي قانوني حول عقوبة كنو

وفي السياق ذاته، قال القانوني الرياضي يعقوب المطير: إن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب محمد كنو في قضية توقيعه لنادي النصر، كانت خاطئة على النادي واللاعب.

وتحدث المطير في برنامج ملعب SBC قائلًا: “الفيفا يُقر أن العقوبات تكون مشددة في حال كان الفسخ خلال الفترة المحمية، أما إذا كان فسخ العقد خارج الفترة المحمية، فالتعويضات والعقوبات تكون مخففة”.

وتابع المطير: “لا شك ومن وجهة نظري القانونية أن تطبيق العقوبة على الهلال واللاعب كان قرارًا خاطئًا ولكن هذا الكلام أصبح من الماضي”.

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