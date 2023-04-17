Icon

ليفربول يكتسح ليدز بسداسية Icon اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتونس Icon تصاميم خلابة لـ فندق تشيدي الحجر بمدينة الحجر التاريخية Icon ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ‎تشاد Icon مواجهة شرسة بين تمساح ضخم وأنثى فيل دفاعًا عن صغيرها Icon طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال Icon محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًّا في البريميرليج Icon جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان Icon تعرّض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته Icon ضبط 67 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة

رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرات ليلة 27 رمضان بالمسجد الحرام

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرات ليلة 27 رمضان بالمسجد الحرام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية استعدادًا لليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام في ظل تزايد الأعداد المليونية، حيثُ تستعد الكوادر النسائية بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

خطط الوكالات النسائية

وعمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام اليوم إلى تجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات وتكثيف جهودها بالعمل جنباً إلى جنب، ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

وأوضحت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية هيأت الموظفات لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، والإشراف على الاستعدادات لجميع المواقع، حيثُ تقدم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بالتعاون مع وحدة التعقيم والوقاية البيئية أدوار ومهام فاعلة في تهيئة المصليات وتجهيزها لضيوف الرحمن، والإشراف على المصليات النسائية والمرافق الخارجية بتنظيفها وتعقيمها.

ويعتبر الدور الفاعل الذي تسهم فيه كلاً من إدارة سقيا زمزم بالتعاون مع وحدة إفطار الصائمات والمعتكفات النسائية لهذا اليوم بتوفير أفضل الخدمات للمعتكفات ورفع مستوى منظومة الخدمات وتكاملها مع مختلف الجهات لتحظى قاصدات بيت الله الحرام بروحانية واطمئنان من خلال التنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في تقديم الخدمات وتهيئة المصليات للمعتكفات وتوفير عبوات زمزم والإشراف على الحافظات داخل وخارج المصليات النسائية.

استقبال ضيفات الرحمن

وتعمل إدارة الساحات النسائية على استقبال ضيفات الرحمن والمساهمة في عملية تفويجهن من وإلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة وأما، والتنظيم وترتيب الصفوف داخل المصليات الخارجية، والتأكد من تأمين جميع الخدمات للقاصدات والإشراف على سفر إفطار الصائمات من إدارة الساحات النسائية، كما تعمل إدارة الأبواب النسائية على استقبال القاصدات والترحيب بهن بعدة لغات والتأكد من سلامة الحقائب وخلوها من المخالفات التي تخل بأمن المسجد الحرام.

وبينت الرئاسة أن الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، تقوم بفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، كما يتم تفويج القاصدات نحو جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام لاستيعاب أكبر عدد من المصليات في مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله-، وتوسعة الملك عبدالله، ومصلى الاعتكاف، حيث يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة والتجويد ومراجعة الحفظ، إضافة إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ بتقديم الأنشطة والبرامج التي تلائمهن، إضافة إلى تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، والمصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة (برايل) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.

برامج ومبادرات

وتستعد الوكالة المساعدة للغات والترجمة بحزمة من البرامج والمبادرات المختلفة، للتأكد من تكثيف دورها وجهودها الميدانية باللغات المختلفة من خلال توزيع المترجمات على مداخل المصليات النسائية بتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة وعند الأبواب الرئيسية، كما تعمل على الإرشاد المكاني والتوجيه الديني للقاصدات، إضافة إلى تفعيل برنامج قيمٌ رمضانية بما يحتويه من المنصات والباركودات لحث القاصدات على استثمار أوقات الشهر الفضيل وتعظيم بيت الله الحرام والترجمة الفورية لمساندة جميع الكيانات النسائية ميدانيًا اللغات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم