رفع جلسة مجلس الأمة بالكويت لعدم تشكيل الحكومة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن رفع جلسة اليوم الثلاثاء، لما بعد عيد الفطر المبارك، نظرًا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة.

رفع الجلسة

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قال الغانم في كلمة له “نظرًا إلى عدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم اكتمال النصاب وعملاً بالمادة 116 من الدستور ترفع الجلسة إلى ما بعد العيد”.

يأتي ذلك نظرًا لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر وذلك حسب ما جرى عليه في الأعوام السابقة.

وكان الغانم قد وجه الدعوة لعقد جلسة المجلس العادية العلنية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4 و5 من إبريل 2023.

عودة الغانم

وفي 19 مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2022، وعلى إثره عاد مرزوق الغانم لرئاسة المجلس وكذلك عاد كافة الأعضاء السابقين لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم “إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”.