رقص الخيول يميز احتفالات أهالي نجران بالعيد

شهدت منطقة نجران لليوم الثالث على التوالي احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك، على وقع الطبول ، ورقص الخيول ، وألوان الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة من الزامل والرزفة والمثلوثة.

ورصدت عدسة “واس” المشهد لعدد من الشباب اليافعين بالزي الوطني ، يمتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة متمنطقين بالجنابي والخناجر ، وهم يجوبون ساحة الاحتفال لمشاركة الأهالي فرحتهم ، إضافةً إلى فن الطبول وتفاعل الحضور معه ومع فنون الزامل والرزفة والمشاركة في فعالياتها.