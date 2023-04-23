رقص الخيول يميز احتفالات أهالي نجران بالعيد فرجت تشجع المتبرعين على عمل الخير بأمان التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة دياز يطمح لمواصلة سيطرته على الكلاسيكو التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون لحظة خروج نزلاء سجن كوبر لعدم وجود طعام رئيس الوزراء القطري يشكر المملكة على إجلاء المواطنين القطريين من السودان نيوكاسل يكتسح توتنهام بسداسية الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بفتح سجن كوبر
شهدت منطقة نجران لليوم الثالث على التوالي احتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك، على وقع الطبول ، ورقص الخيول ، وألوان الفنون الشعبية التي اشتهرت بها المنطقة من الزامل والرزفة والمثلوثة.
ورصدت عدسة “واس” المشهد لعدد من الشباب اليافعين بالزي الوطني ، يمتطون صهوات الجياد العربية الأصيلة متمنطقين بالجنابي والخناجر ، وهم يجوبون ساحة الاحتفال لمشاركة الأهالي فرحتهم ، إضافةً إلى فن الطبول وتفاعل الحضور معه ومع فنون الزامل والرزفة والمشاركة في فعالياتها.