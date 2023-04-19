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بعد خسارته ضد الهلال

رقمان سلبيان لـ النصر في دوري روشن

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
رقمان سلبيان لـ النصر في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج في آخر مواجهتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

معاناة النصر

وسقط العالمي في فخ التعادل السلبي ضد الفيحاء في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، قبل أن يخسر ديربي الرياض أمام الهلال بالأمس بهدفين دون رد، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25.

وتُعد هذه المرة الأولى في الموسم الرياضي الحالي التي يتعثر فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراتين متتاليتين بدوري روشن السعودي.

الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

كما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي للمرة الأولى في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك على الرغم أنه الأقوى هجوميًا برصيد 49 هدفًا بالتساوي مع الشباب.

ويحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 49 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا.

نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

الاستعداد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، ويطمح لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl
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