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خلال مواجهة ضمك اليوم

رقم استثنائي ينتظر العدالة بدوري المحترفين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
رقم استثنائي ينتظر العدالة بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز في مباراته ضد ضمك اليوم.

مواجهة ضمك اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره العدالة، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الضيف في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

نادي العدالة
لاعبو الفريق – المصدر @aladalahclub

العدالة يسعى للفوز

وتُعد مباراة ضمك ضد العدالة اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهاتهما بالقوة والندية، حيث حقق كل منهما الفوز مرة، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

العدالة وضمك
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @DAMAC_CLUB

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للفوز على ضمك اليوم، ليحصد أعلى مجموع نقاط متتال في 3 مباريات عبر تاريخه برصيد 7 نقاط، كما أنه يأمل في الابتعاد عن المراكز الأخيرة وإنعاش حظوظه في البقاء.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم، أملًا في إنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ضمك ضد الباطن
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB
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