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بعد تعادله أمام وست هام

رقم سلبي تاريخي لـ آرسنال في البريميرليج

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
رقم سلبي تاريخي لـ آرسنال في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فرصة زيادة الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع وست هام يونايتد، ليُحقق رقمًا سلبيًا.

التعادل ضد وست هام

ولعب وست هام ضد آرسنال على ملعب “لندن الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقدم الجانرز بثنائية مبكرًا، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وست هام وآرسنال
جانب من المباراة – المصدر @Arsenal

ورفع الجانرز رصيده إلى 74 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما وصل رصيد وست هام لـ31 نقطة في المركز الـ15.

وست هام ضد أرسنال
جانب من المباراة – المصدر @WestHam

معاناة آرسنال

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال تخلى عن تقدمه بهدفين في مواجهتين متتاليتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الجانرز هو النادي الخامس فقط في تاريخ البريميرليج، الذي يفشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد في مباراتين متتاليتين”.

وست هام وآرسنال
جانب من المباراة
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