رقم سلبي تاريخي لـ آرسنال في البريميرليج

أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فرصة زيادة الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع وست هام يونايتد، ليُحقق رقمًا سلبيًا.

التعادل ضد وست هام

ولعب وست هام ضد آرسنال على ملعب “لندن الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقدم الجانرز بثنائية مبكرًا، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع الجانرز رصيده إلى 74 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما وصل رصيد وست هام لـ31 نقطة في المركز الـ15.

معاناة آرسنال

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال تخلى عن تقدمه بهدفين في مواجهتين متتاليتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الجانرز هو النادي الخامس فقط في تاريخ البريميرليج، الذي يفشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين دون رد في مباراتين متتاليتين”.