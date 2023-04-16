رقم سلبي يُلاحق إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

لقطات مذهلة لجريان سيول وادي دخنة بدجت السعودية تعلن توزيع 106.8 مليون ريال أرباح وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الصحة: 129 حالة كورونا جديدة وتعافي 281 لحظة إطلاق النار في مطار الخرطوم من داخل الطائرة السعودية 433 جامعًا ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر في الباحة الشباب لا يخسر ضد القوة الجوية البرهان وحميدتي..من رفقاء درب إلى عدوين لدودين صالح الشهري البديل الرابح شركة صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان رقمًا سلبيًا في مسيرته بالدوري الإيطالي الممتاز، بعد هزيمته المفاجئة ضد مونزا.
ولعب إنتر ميلان ضد مونزا بالأمس على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله لوكا كالديرولا عند الدقيقة 78.
وتجمد رصيد الإنتر عند 51 نقطة، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا إلى 38 نقطة في المركز الـ12.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن الإنتر تعرض لخسارة 3 مواجهات متتالية على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، دون أي يسجل أي هدف للمرة الأولى في التاريخ.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في المواجهات الأخيرة على ملعبه بالدوري الإيطالي، حيث يعود آخر فوز إلى 5 مارس؛ عندما فاز على ليتشي بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام يوفنتوس، فيورنتينا ومونزا بهدف نظيف.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدفين دون رد.