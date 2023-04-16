رقم سلبي يُلاحق إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان رقمًا سلبيًا في مسيرته بالدوري الإيطالي الممتاز، بعد هزيمته المفاجئة ضد مونزا.

الهزيمة ضد مونزا

ولعب إنتر ميلان ضد مونزا بالأمس على ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله لوكا كالديرولا عند الدقيقة 78.

وتجمد رصيد الإنتر عند 51 نقطة، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونزا إلى 38 نقطة في المركز الـ12.

رقم سلبي لإنتر ميلان

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن الإنتر تعرض لخسارة 3 مواجهات متتالية على ملعبه ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، دون أي يسجل أي هدف للمرة الأولى في التاريخ.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في المواجهات الأخيرة على ملعبه بالدوري الإيطالي، حيث يعود آخر فوز إلى 5 مارس؛ عندما فاز على ليتشي بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام يوفنتوس، فيورنتينا ومونزا بهدف نظيف.

الاستعداد لمواجهة بنفيكا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدفين دون رد.