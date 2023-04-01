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بعد إحرازه الهدف الأول في شباك المريخ السوداني

رقم قياسي لنجم الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
رقم قياسي لنجم الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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حقق اللاعب مصطفى شلبي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، رقمًا استثنائيًّا، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك نادي المريخ السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان شلبي سجل الهدف الأول للفريق الأبيض في الثانية الـ12 من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف في تاريخ المسابقة القارية.

ونجح شلبي في كسر رقم اللاعب تياجو أزولاو لاعب فريق أتلتيكو بيترو الأنجولي الذي هز شباك فريق ساجرادا الأنجولي في نسخة العام الماضي بعد 16 ثانية فقط من بداية المباراة.

ويُعد هدف مصطفى شلبي في المريخ، هو أول هدف للاعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا وثاني أهدافه مع نادي الزمالك منذ الانضمام له قادمًا من نادي إنبي المصري صيف العام الماضي.

وكان فوز الفريق الأبيض على نادي المريخ بلا فائدة، كون الفريقان ودعا دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد تأهل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الرابعة.

ولم يحقق الفريق الأبيض، لقب دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2002.

ملخص مباراة الزمالك والمريخ

يذكر أن الزمالك كان هزم نادي المريخ السوداني برباعية مقابل 3 أهداف في الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات، حيث تقدم الفريق الأبيض بهدفين سريعًا عبر كل من مصطفى شلبي وناصر منسي في الدقيقتين الأولى والثالثة.

ثم قلص نادي المريخ الفارق بإحرازه الهدف الأول عبر اللاعب رمضان عجب في الدقيقة السابعة.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك - دوري أبطال إفريقيا
مصطفى شلبي

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الأبيض بنتيجة هدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، كشر فريق المريخ عن أنيابه ليسجل الهدفين الثاني والثالث عبر كل من الجزولي نوح والبرازيلي باولو لويز في الدقيقتين الـ48 والـ57.

وسجل ناصر منسي هدفه الثاني في المباراة والثالث لـ الزمالك في الدقيقة الـ64، ثم عزز بالهاتريك والهدف الثالث له والرابع للفريق الأبيض في الدقيقة الـ91.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق الأبيض 7 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد المريخ عند خمس نقاط متذيلًا المجموعة الرابعة.

الزمالك والمريخ السوداني - دوري أبطال إفريقيا - أحمد بلحاج

 

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