Icon

تكوّن كتلة سحاب ضخمة بـ 4 مناطق الليلة Icon رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد Icon العقيل: صندوق حفر الباطن سيكون له أثر في دعم تنمية المحافظة Icon الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم سرقة واستغلال أطفال Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65 Icon أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار Icon قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة Icon تهيئة 3362 مصلى وجامعاً في الرياض لصلاة عيد الفطر Icon لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم Icon اتفاقية بين ترميم الشرقية وترميم التنمية بمكة في تنفيذ المشاريع وخدمة المستفيدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تألق أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد خلال مباراة اليوم، ليُحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

ولعب أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل متقدمًا بهدف دون رد عن طريق جيكوب رامزي، قبل أن يُسجل أولي واتكينز ثنائية في الشوط الثاني، ليُحقق فوزًا كبيرًا على ملعبه ووسط جماهيره.

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد
جانب من المباراة – المصدر @AVFCOfficial

تألق أستون فيلا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فوز أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد؛ يُعد الخامس على التوالي للفريق في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، في إنجاز فريد لكتيبة المدير الفني أوناي إيمري.

مدرب أستون فيلا أوناي إيمري
أوناي – المصدر @AVFCOfficial

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى منذ أبريل عام 1998، تحت قيادة جون جريجوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، وتجاوز تشيلسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وعبر نوتينغهام فورست بنتيجة 2\0، قبل أن يفوز على نيوكاسل اليوم.

أستون فيلا
لاعبو أستون فيلا – المصدر @AVFCOfficial
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق