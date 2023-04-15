تكوّن كتلة سحاب ضخمة بـ 4 مناطق الليلة رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد العقيل: صندوق حفر الباطن سيكون له أثر في دعم تنمية المحافظة الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم سرقة واستغلال أطفال حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65 أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار قرى ترج تختتم مبادرة أجاويد الرمضانية في مساري الوعي والقوة تهيئة 3362 مصلى وجامعاً في الرياض لصلاة عيد الفطر لقطات لطائرة أممية محترقة في مطار الخرطوم اتفاقية بين ترميم الشرقية وترميم التنمية بمكة في تنفيذ المشاريع وخدمة المستفيدين
تألق أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد خلال مباراة اليوم، ليُحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ولعب أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد.
ونجح أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل متقدمًا بهدف دون رد عن طريق جيكوب رامزي، قبل أن يُسجل أولي واتكينز ثنائية في الشوط الثاني، ليُحقق فوزًا كبيرًا على ملعبه ووسط جماهيره.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فوز أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد؛ يُعد الخامس على التوالي للفريق في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، في إنجاز فريد لكتيبة المدير الفني أوناي إيمري.
وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى منذ أبريل عام 1998، تحت قيادة جون جريجوري.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، وتجاوز تشيلسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وعبر نوتينغهام فورست بنتيجة 2\0، قبل أن يفوز على نيوكاسل اليوم.