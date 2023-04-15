رقم مميز لـ أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

تألق أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد خلال مباراة اليوم، ليُحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

ولعب أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد.

ونجح أصحاب الأرض في إنهاء الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل متقدمًا بهدف دون رد عن طريق جيكوب رامزي، قبل أن يُسجل أولي واتكينز ثنائية في الشوط الثاني، ليُحقق فوزًا كبيرًا على ملعبه ووسط جماهيره.

تألق أستون فيلا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فوز أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد؛ يُعد الخامس على التوالي للفريق في مبارياته الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، في إنجاز فريد لكتيبة المدير الفني أوناي إيمري.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى منذ أبريل عام 1998، تحت قيادة جون جريجوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، وتجاوز تشيلسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وعبر نوتينغهام فورست بنتيجة 2\0، قبل أن يفوز على نيوكاسل اليوم.