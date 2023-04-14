رقم مميز لفيرنانديز مع Manchester united

واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز تألقه اللافت مع Manchester united في البطولات الأوروبية، ليحقق رقمًا مميزًا.

تألق برونو فيرنانديز

وشارك فيرنانديز بشكل أساسي في مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية بالأمس، وصنع الهدف الأول الذي سجله مارسيل سابيتزر، قبل أن يسجل الهدف الثاني.

وساهم برونو فيرنانديز بشكل مباشر في 27 هدفًا خلال 37 مباراة أوروبية مع Manchester united، حيث نجح في هز الشباك 13 مرة وقدم 14 تمريرة حاسمة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن برونو فيرنانديز ساهم على الأقل بـ11 هدفًا أكثر من أي لاعب آخر للنادي منذ انضمامه في فبراير عام 2020.

وأصبح برونو فيرنانديز هو اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الذي نجح في إحراز 60 هدفًا وصنع 50 آخرين على الأقل في جميع البطولات منذ ظهوره الأول مع Manchester united، بجانب نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 80 هدفًا وصنع 59 آخرين.

تعادل Manchester united

ولعب Manchester united ضد إشبيلية بالأمس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وتقدم الشياطين الحمر بثنائية، قبل أن يتعادل الفريق الأندلسي عن طريق النيران الصديقة.