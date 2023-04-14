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ضمن منافسات البطولات الأوروبية

رقم مميز لفيرنانديز مع Manchester united

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
رقم مميز لفيرنانديز مع Manchester united
ضمن منافسات البطولات الأوروبية

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واصل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز تألقه اللافت مع Manchester united في البطولات الأوروبية، ليحقق رقمًا مميزًا.

تألق برونو فيرنانديز

وشارك فيرنانديز بشكل أساسي في مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية بالأمس، وصنع الهدف الأول الذي سجله مارسيل سابيتزر، قبل أن يسجل الهدف الثاني.

وساهم برونو فيرنانديز بشكل مباشر في 27 هدفًا خلال 37 مباراة أوروبية مع Manchester united، حيث نجح في هز الشباك 13 مرة وقدم 14 تمريرة حاسمة.

برونو فيرنانديز
برونو – المصدر manutd

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن برونو فيرنانديز ساهم على الأقل بـ11 هدفًا أكثر من أي لاعب آخر للنادي منذ انضمامه في فبراير عام 2020.

وأصبح برونو فيرنانديز هو اللاعب الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الذي نجح في إحراز 60 هدفًا وصنع 50 آخرين على الأقل في جميع البطولات منذ ظهوره الأول مع Manchester united، بجانب نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 80 هدفًا وصنع 59 آخرين.

Manchester united
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd

تعادل Manchester united

ولعب Manchester united ضد إشبيلية بالأمس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وتقدم الشياطين الحمر بثنائية، قبل أن يتعادل الفريق الأندلسي عن طريق النيران الصديقة.

مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd
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