ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الباطن في إنهاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽️
د20' الهدف الأول لـ الباطن عن طريق لوبيز
الباطن 1 × 0 الوحدة#الباطن_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/JMV5l0ucMY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
وسجل اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.