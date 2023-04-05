ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الباطن في إنهاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

هدددددف!⚽️ د20' الهدف الأول لـ الباطن عن طريق لوبيز

الباطن 1 × 0 الوحدة#الباطن_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/JMV5l0ucMY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023

وسجل اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.