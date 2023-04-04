ركلة جزاء كريستيانو رونالدو تمنح النصر التقدم ضد العدالة بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة العدالة في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي متفوقًا بهدف دون رد.
هدددددف!⚽️
د40' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
العدالة 0 × 1 النصر#العدالة_النصر | #SSC pic.twitter.com/hnVKTejFL8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لأصفر الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين.