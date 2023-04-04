ركلة جزاء كريستيانو رونالدو تمنح النصر التقدم ضد العدالة بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة العدالة في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي متفوقًا بهدف دون رد.

هدددددف!⚽️

د40' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو العدالة 0 × 1 النصر#العدالة_النصر⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/hnVKTejFL8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لأصفر الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين.